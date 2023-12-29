Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко очертил 24 Каналу, какой может быть ситуация на фронте в следующем году. По его словам, защитники будут преимущественно в обороне.

Вашему вниманию Удобный плацдарм для наступления, – военный эксперт о ситуации на левобережье Херсонщины

"Хотя есть один плацдарм, который может вносить некоторые коррективы в общую ситуацию в зоне боевых действий. Это левобережная Херсонщина – там может происходить все что угодно", – отметил Коваленко.

Обратите внимание! Утром 17 ноября командование ВСУ впервые подтвердило захват плацдармов на левобережье Херсонщины. По состоянию на 24 декабря украинские военные продолжают их расширять.

На других направлениях, в частности на Лимано-Купьянской оси, Донетчине и Запорожье, защитники будут в маневренной обороне. Надо быть морально готовыми, что с некоторых позиций, возможно, придется уйти.

Россия еще будет иметь технику

Благодаря советским запасам Россия сможет компенсировать потери в технике в течение 2024 года. Но оккупанты не смогут увеличить линии производства.

У них есть отдельные предприятия, имеющие ограниченный ресурс для восстановления или производства той или иной техники. Они делают три смены, но прыгнуть выше этого они не могут,

– констатировал Коваленко.

Обратите внимание! Почти треть российского бюджета на 2024–2026 годы будут тратить на войну. Такое же было в последние годы СССР.

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