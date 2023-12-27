Это 24 Каналу заметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По информации Генштаба ВСУ, украинские бойцы продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье Херсонщины.

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"Левобережье – это плацдарм, который подходит для возможностей развития наступательных действий. Также это близость к Крыму, заход с фланга в тыл вражеской группировки войск. Кроме того, это сохранение пространства для маневра, проведение маневровой операции", – объяснил военный эксперт.

"На этом этапе возможно и без F-16"

Александр Мусиенко отметил, что важно удержать этот плацдарм. Он считает, что на этом этапе это возможно и без F-16. Даже без этих западных истребителей Силам обороны удалось сбить три вражеских самолета Су-34. Однако с F-16 это было бы более эффективно.

Основной задачей F-16 была бы именно противовоздушная оборона. Это отпугивание российской авиации, чтобы они не могли сбрасывать свои КАБ. Далее наша артиллерия, техника выполняла дальнейшие задачи по уничтожению врага на земле. Авиация отрабатывала бы противовоздушную оборону и нанесение ударов по тыловому обеспечению на расстоянии 100 километров и далее,

– предположил он.

Ситуация на левобережье Херсонщины: последнее