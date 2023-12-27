Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За інформацією Генштабу ЗСУ, українські бійці продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі Херсонщини.
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"Лівобережжя – це плацдарм, який підходить для можливостей розвитку наступальних дій. Також це близькість до Криму, захід з флангу у тил ворожого угрупування військ. Крім того, це збереження простору для маневру, проведення маневрової операції", – пояснив військовий експерт.
"На цьому етапі можливо і без F-16"
Олександр Мусієнко зазначив, що важливо утримати цей плацдарм. Він вважає, що на цьому етапі це можливо і без F-16. Навіть без цих західних винищувачів Силам оборони вдалось збити три ворожі літаки Су-34. Однак з F-16 це було б ефективніше.
Основним завданням F-16 була б саме протиповітряна оборона. Це відлякування російської авіації, щоб вони не могли скидати свої КАБ. Далі наша артилерія, техніка виконувала б подальші завдання зі знищення ворога на землі. Авіація відпрацьовувала б протиповітряну оборону та завдання ударів по тиловому забезпеченні на відстані 100 кілометрів та далі,
– припустив він.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини: останнє
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму.
- Попри значні втрати ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби ворог здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що темпи дій окупантів на окупованій частині Херсонщини знизились. Ймовірно, причиною цього є збиття одразу кількох російських літаків. Тепер для того, щоб не ризикувати літаками окупанти стягують до берегової лінії Дніпра далекобійну артилерію.