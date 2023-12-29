Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко окреслив 24 Каналу, якою може бути ситуація на фронті наступного року. За його словами, захисники будуть переважно в обороні.

До вашої уваги Зручний плацдарм для наступу, – військовий експерт про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

"Хоча є один плацдарм, який може вносити деякі корективи в загальну ситуацію в зоні бойових дій. Це лівобережна Херсонщина – там може відбуватись усе що завгодно", – зазначив Коваленко.

Зверніть увагу! Вранці 17 листопада командування ЗСУ вперше підтвердило захоплення плацдармів на лівобережжі Херсонщини. Станом на 24 грудня українські військові продовжують їх розширювати.

На інших напрямках, зокрема на Лимано-Куп'янській вісі, Донеччині й Запоріжжі, захисники будуть у маневровій обороні. Треба бути морально готовими, що з деяких позицій, можливо, доведеться піти.

Росія ще матиме техніку

Завдяки радянським запасам Росія зможе компенсувати втрати в техніці впродовж 2024 року. Але окупанти не зможуть збільшити лінії виробництва.

У них є окремі підприємства, які мають обмежений ресурс для відновлення або виробництва тієї чи тієї техніки. Вони роблять три зміни, але стрибнути вище цього вони не можуть,

– констатував Коваленко.

Зверніть увагу! Майже третину російського бюджету на 2024–2026 роки витрачатимуть на війну. Таке саме було в останні роки СРСР.

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