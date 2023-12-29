Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко окреслив 24 Каналу, якою може бути ситуація на фронті наступного року. За його словами, захисники будуть переважно в обороні.
До вашої уваги Зручний плацдарм для наступу, – військовий експерт про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
"Хоча є один плацдарм, який може вносити деякі корективи в загальну ситуацію в зоні бойових дій. Це лівобережна Херсонщина – там може відбуватись усе що завгодно", – зазначив Коваленко.
На інших напрямках, зокрема на Лимано-Куп'янській вісі, Донеччині й Запоріжжі, захисники будуть у маневровій обороні. Треба бути морально готовими, що з деяких позицій, можливо, доведеться піти.
Росія ще матиме техніку
Завдяки радянським запасам Росія зможе компенсувати втрати в техніці впродовж 2024 року. Але окупанти не зможуть збільшити лінії виробництва.
У них є окремі підприємства, які мають обмежений ресурс для відновлення або виробництва тієї чи тієї техніки. Вони роблять три зміни, але стрибнути вище цього вони не можуть,
– констатував Коваленко.
Ситуація на фронті: останні новини
- На Авдіївському напрямку 28 грудня українським військовим вдалось відбити раніше втрачену позицію. Під час успішної операції двох окупантів знищили, ще чотирьох – захопили в полон.
- На Запорізькому напрямку росіяни самі масово здаються в полон. Вони це пояснюють нелюдським ставленням командування й великими втратами.
- На Куп'янському напрямку ворог намагається атакувати Синьківку, але зазнає втрат в особовому складі й техніці. Зокрема, захисники мінуснули 30 росіян, три їхні БМП й один танк.