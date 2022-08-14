Вот-вот начнется тяжелая битва, – военный эксперт о бегстве россиян из Херсона
Украину ждет тяжелая и изнурительная битва за правый берег Херсонской области. Не стоит жить иллюзиями, что оккупанты просто возьмут и убегут с этой территории.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, ситуация в Херсонской области сейчас такая – складываются предпосылки для взвешенных контрнаступательных действий на правом берегу Днепра.
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Битва будет сложной и изнурительной
Он считает хорошей новостью, что российское командование покидает правобережье в Херсонской области. Но призывает не жить иллюзиями – группировка оккупантов в этом регионе до сих пор большая, и они все равно будут воевать.
Я бы не обольщался, что это сражение будет легким. Считаю, что для противника удержание этого плацдарма тоже является важной задачей. Прогулка не будет легкой. Готовимся к тяжелому и изнурительному сражению, которое вот-вот должно начаться,
– отметил Черник.
Он напоминает, что у оккупантов до сих пор огромное количество исправной артиллерии. У них не менее 5 тысяч рабочих стволов, а снарядов – практически безлимит. Кроме того, оккупанты имеют еще около 700 реактивных систем залпового огня. Врага нельзя недооценивать – он по-прежнему преобладает в ресурсах.
Черник о том, какая ситуация в Херсонской области: смотрите видео
Что происходит в Херсонской области: главное
- По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, после серии взрывов 13 августа у оккупантов на Юге началась паника. Руководящий состав захватчиков начал перемещаться на левый берег Днепра Херсонской области.
- Ночью 14 августа ВСУ в очередной раз успешно ударили по Антоновскому мосту. Украинские военные решили "закрепить его статус как непроездного".
- Американский Институт изучения войны заявил, что на Херсонщине у оккупантов не осталось мостов, по которым они могли бы перевозить оружие. Все они уже серьезно повреждены.