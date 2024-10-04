Об этом 24 Каналу рассказал израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден, заметив, что сейчас Израиль сосредоточен на операции в южном Ливане. Уже известно об определенных потерях среди ЦАХАЛ. Речь идет о десятках военных.

Смотрите также "Стрелы севера": для чего Израиль вторгся в Ливан, что будет дальше и какой план у Нетаньяху

Израиль осуществляет и воздушные удары

Как отметил Зайден, также Израиль осуществляет воздушные удары по врагам на Ближнем Востоке. Были прилеты и в Сирии, и на территории Ливана.

Круг вокруг Израиля не сужается. Мы даем отпор Ирану и находимся на последней стадии войны,

– сказал Зайден.

Ситуация с ХАМАС в Газе также частично решена. Израильская армия смогла уничтожить военное крыло этой группировки. Они перешли на партизанские методы борьбы. Их понемногу уничтожают. К сожалению, пока не удалось освободить заложников.

В военном плане удалось выполнить задачу. А вот политическое направление пока стоит на месте,

– сказал Зайден.

Обратите внимание! В конце сентября Израилю удалось уничтожить верхушку "Хезболлы". Что это за группировка – читайте в материале 24 Канала.