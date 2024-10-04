Об этом 24 Каналу рассказал израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден, заметив, что сейчас Израиль сосредоточен на операции в южном Ливане. Уже известно об определенных потерях среди ЦАХАЛ. Речь идет о десятках военных.
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Израиль осуществляет и воздушные удары
Как отметил Зайден, также Израиль осуществляет воздушные удары по врагам на Ближнем Востоке. Были прилеты и в Сирии, и на территории Ливана.
Круг вокруг Израиля не сужается. Мы даем отпор Ирану и находимся на последней стадии войны,
– сказал Зайден.
Ситуация с ХАМАС в Газе также частично решена. Израильская армия смогла уничтожить военное крыло этой группировки. Они перешли на партизанские методы борьбы. Их понемногу уничтожают. К сожалению, пока не удалось освободить заложников.
В военном плане удалось выполнить задачу. А вот политическое направление пока стоит на месте,
– сказал Зайден.
Обратите внимание! В конце сентября Израилю удалось уничтожить верхушку "Хезболлы". Что это за группировка – читайте в материале 24 Канала.