Про це 24 Каналу розповів ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден, зауваживши, що зараз Ізраїль зосереджений на операції в південному Лівані. Вже відомо про певні втрати серед ЦАХАЛ. Йдеться про десятки військових.

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Ізраїль здійсню і повітряні удари

Як наголосив Зайден, також Ізраїль здійснює повітряні удари по ворогах на Близькому Сході. Були прильоти і в Сирії, і на території Лівану.

Коло навколо Ізраїлю не звужується. Ми даємо відсіч Ірану і перебуваємо на останній стадії війни,

– сказав Зайден.

Ситуація з ХАМАС в Газі також частково вирішена. Ізраїльська армія змогла знищити військове крило цього угруповання. Вони перейшли на партизанські методи боротьби. Їх потроху знищують. На жаль, поки що не вдалося звільнити заручників.

У військовому плані вдалося виконати завдання. А от політичний напрямок поки що стоїть на місці,

– сказав Зайден.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня Ізраїлю вдалося знищити верхівку "Хезболли". Що це за угруповання – читайте в матеріалі 24 Каналу.