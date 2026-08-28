Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что россияне уже не верят российским властям. В то же время такие проблемы пока не являются пределом для Путина.

Позиции Кремля

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" отметил, что россияне уже снимают наличные, закрывают все счета и пытаются любым способом вывезти деньги за пределы России. На фоне инфляции, резкого падения доходов от энергоносителей, морской блокады и невозможности России свободно продавать свои товары (не только газ и нефть, но также и урожай пшеницы) – все это очень сильно давит на экономику России.

Но для Путина этого недостаточно, чтобы он пошел на какие-либо уступки. Для Путина аргументом станет то, что Украина получит много дальнобойного точного оружия и сможет наносить удары вглубь России с большой точностью. Когда Украина накопит достаточно собственных баллистических ракет, чтобы можно было дотянуться и до Москвы,

– сказал он.

Тем временем европейцы собирают деньги, закупают оружие у Дональда Трампа. По мнению эксперта, было бы очень неплохо достичь договоренности с Илоном Маском, чтобы мы могли наносить удары хотя бы в зоне 200 километров от украинских границ, чтобы можно было оттуда оттянуть или уничтожить пусковые установки. Ведь Украине досаждают еще советские разработки С-300, С-400. Ими россияне совершают атаки против украинцев, хотя они предназначены для совершенно иной цели.

Российская тактика сейчас заключается в том, чтобы просто методично разрушать Украину: логистику, инфраструктуру, электроэнергию, центры производства теплоэнергии, электроэнергии, канализацию – все, что делает возможной жизнь в городе. Путин в своих последних комментариях заявил, что в ответ на украинские удары по логистике Украина получит втрое больше,

– подчеркнул Рыбачук.

Он добавил, что уже поступала информация о том, что Россия отвергла мирные предложения Трампа. Поэтому сейчас Вашингтону нужно думать, как правильно отреагировать.

Рыбачук рассказал, какова позиция Кремля: смотрите видео