Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що росіяни вже не вірять російській владі. Водночас такі проблеми ще не є крайньою межею для Путіна.

Позиції в Кремля

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій зауважив, що росіяни вже знімають готівку, закривають всі рахунки і намагаються будь-яким способом вивезти гроші за межі Росії. На фоні інфляції, різкого падіння доходів від енергоносіїв, блокади морів і неможливості Росії вільно продавати свої товари (не тільки газ і нафту, але також і урожай пшениці)все це дуже сильно тисне на економіку Росії.

Але для Путіна цього недостатньо для того, щоб він пішов на якісь поступки. Для Путіна аргументом буде, коли Україна отримає багато далекобійної точної зброї і зможе завдавати ударів в глибину Росії з великою точністю. Коли Україна накопичить достатньо власних балістичних ракет, щоб можна було дотягнутися і до Москви,

– сказав він.

Тим часом європейці збирають гроші, закуповують зброю у Дональда Трампа. На думку експерта, було б дуже непогано досягнути домовленості з Ілоном Маском, щоб ми могли завдавати ударів хоча б у зоні 200 кілометрів від українських кордонів, щоб можна було звідти відтягнути або знищити пускові установки. Адже Україні докучають ще радянського часу розробки С-300, С-400. Ними росіяни атакують українців, хоча вони призначені для зовсім іншої цілі.

Російська тактика зараз полягає в тому, щоб просто методично руйнувати Україну: логістику, інфраструктуру, електроенергію, центри вироблення теплоенергії, електроенергії, каналізаційні – все, що робить можливим життя в місті. Путін в своїх останніх коментарях сказав про те, що у відповідь на українські удари по логістиці Україна отримає втричі більше,

– підкреслив Рибачук.

Він додав, що вже була інформація про те, що Росія відкинула мирні пропозиції Трампа. Тому зараз Вашингтону треба думати, як правильно відреагувати.

Рибачук сказав, які позиції є в Кремлі: дивіться відео