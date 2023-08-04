Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что в настоящее время оккупационные войска демонстрируют свою готовность защищать захваченную ими территорию. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме В Крыму распространяются панические настроения, передающиеся на Россию, – генерал о поджогах военкоматов

В Крыму постоянно перемещаются войска

Он вспомнил, что за несколько дней до 24 февраля 2022 Министерство обороны Украины объявляли количество российских войск в Крыму.

В то время количество военнослужащих страны-агрессора на полуострове составляло примерно 32 тысячи. Это то количество, которое украинские службы имели возможность заметить и тщательно вычислить,

– подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

А с началом войны мощные колонны российского агрессора ушли из Крыма на территорию Украины по нескольким направлениям: по Чонгарскому мосту – и дальше на Мелитополь, Бердянск – на Запорожье, а также через Красноперекопск – на Армянск, Каланчак, Чаплинку – на Херсон.

Какие вооруженные силы россиян сосредоточены в Крыму: смотрите видео

А затем Крым превратился в территорию, где постоянно перемещались войска. Они двигались с территории России по Крымскому мосту. В Крыму эти войска проходили слаживание, а затем отправлялись дальше.

"Такое движение происходит постоянно, но сегодня логика поведения российских оккупантов, учитывая их подготовку к так называемой обороне Крыма, подсказывает, что количество российских войск в Крыму может увеличиться, в сравнении с тем, какое было накануне широкомасштабного вторжения", – подчеркнул Рефат Чубаров.

Важно! Аналитики из ISW обратили внимание, что российские пропагандисты начали умалчивать взрывы во временно оккупированном Крыму. Так, в российских СМИ и блогосфере не освещались удары по Чонгарскому мосту, а также взрывы, звучавшие позже на полуострове. Аналитики считают, что это свидетельствует о том, что Кремль запретил распространять эту информацию. Ведь Россия остро реагирует на свои поражения в Крыму и на фронте.

Что происходит во временно оккупированном Крыму