Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що наразі окупаційні війська демонструють свою готовність захищати захоплену їми територію. Про це він розповів 24 Каналу.

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В Криму постійно переміщуються війська

Він пригадав, що за декілька днів до 24 лютого 2022 року Міністерство оборони України оголошували кількість російських військ в Криму.

На той час кількість військовослужбовців країни-агресорки на півострові складала приблизно 32 тисячі. Це та кількість, яку українські служби мали можливість помітити та ретельно вичислити,

– наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

А з початком війни потужні колони російського агресора пішли з Криму на територію України по декількох напрямках: по Чонгарському мосту – і далі на Мелітополь, Бердянськ – на Запоріжжя, а також через Красноперекопськ – на Армянськ, Каланчак, Чаплинку – на Херсон.

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А потім Крим перетворився на територію, де постійно переміщувались війська. Вони рухались з території Росії по Кримському мосту. В Криму ці війська проходили злагодження, а потім відправлялися далі.

"Такий рух відбувається постійно, але сьогодні логіка поведінки російських окупантів, зважаючи на їхню підготовку до так званої оборони Криму, підказує, що кількість російських військ у Криму може збільшитись, стосовно до тієї, яка була напередодні широкомасштабного вторгнення", – підкреслив Рефат Чубаров.

Важливо! Аналітики з ISW звернули увагу, що російські пропагандисти почали замовчувати вибухи в тимчасово окупованому Криму. Так, в російських ЗМІ та блогосфері не висвітлювались удари по Чонгарському мосту, а також вибухи, які лунали пізніше на півострові. Аналітики вважають, що це свідчить про те, що Кремль заборонив розповсюджувати цю інформацію. Адже Росія гостро реагує на свої поразки в Криму та загалом на фронті.

Що відбувається в тимчасово окупованому Криму