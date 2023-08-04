Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що наразі окупаційні війська демонструють свою готовність захищати захоплену їми територію. Про це він розповів 24 Каналу.
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В Криму постійно переміщуються війська
Він пригадав, що за декілька днів до 24 лютого 2022 року Міністерство оборони України оголошували кількість російських військ в Криму.
На той час кількість військовослужбовців країни-агресорки на півострові складала приблизно 32 тисячі. Це та кількість, яку українські служби мали можливість помітити та ретельно вичислити,
– наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.
А з початком війни потужні колони російського агресора пішли з Криму на територію України по декількох напрямках: по Чонгарському мосту – і далі на Мелітополь, Бердянськ – на Запоріжжя, а також через Красноперекопськ – на Армянськ, Каланчак, Чаплинку – на Херсон.
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А потім Крим перетворився на територію, де постійно переміщувались війська. Вони рухались з території Росії по Кримському мосту. В Криму ці війська проходили злагодження, а потім відправлялися далі.
"Такий рух відбувається постійно, але сьогодні логіка поведінки російських окупантів, зважаючи на їхню підготовку до так званої оборони Криму, підказує, що кількість російських військ у Криму може збільшитись, стосовно до тієї, яка була напередодні широкомасштабного вторгнення", – підкреслив Рефат Чубаров.
Що відбувається в тимчасово окупованому Криму
- "Бавовна" на півострові лунає дуже часто. Остання трапилась у ніч на 4 серпня. У Феодосії було чутно вибухи, а також автоматну чергу. А потім по місту швидко рухались автомобілі швидкої допомоги.
- Згодом в мережі з'явилось відео від місцевих жителів. На ньому можна побачити роботу ППО, після чого стався вибух та спалах. Місцеві припустили, що влучання відбулось по нафтобазі за допомогою дронів.
- Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи нічні події в Феодосії, зазначила, що це є "продовженням сезону "бавовни" в тимчасово окупованому Криму.
- Нагадаємо, що 2 серпня у Гвардійському в Сімферопольську районі півострова також було чутно вибухи. Після цього в небо піднялась велика "шапка" диму. Пізніше стало відомо, вибух ймовірно стався на авіабазі "Гвардійське". Росіяни розташували на ній 37-й змішаний авіаційний полк ПКС. Водночас було перекрито рух на Кримському мості. Проте за пів години рух відновили.