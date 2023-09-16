Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук сказал 24 Каналу, что могло гарантировать успех украинской операции в Севастополе.

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"Вполне вероятно, что успех удара по Севастополю стал возможным благодаря предварительной операции ГУР МО и демонтажу оборудования (на "вышках Бойко" – 24 Канал)", – отметил Паламарчук.

Так, россияне нуждались во времени, чтобы заменить утраченную радиолокационную систему и разместить нечто подобное в Крыму. Но украинские бойцы не ждали и снова нанесли мощные удары.

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"Российский бюджет не безграничен – одновременно проводить мобилизацию пехоты и восстанавливать утраченные способности в сфере ПВО становится все сложнее", – констатировал Паламарчук.

Поэтому вскоре враг может оказаться в тупике и вообще потерять возможность воевать. По всему видно, что господство России в Черном море подходит к концу.

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