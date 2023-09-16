Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук сказав 24 Каналу, що могло гарантувати успіх української операції в Севастополі.

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"Цілком імовірно, що успіх удару по Севастополю став можливим завдяки попередній операції ГУР МО і демонтажу обладнання (на "вишках Бойка" – 24 Канал)", – зазначив Паламарчук.

Так, росіяни потребували часу, щоб замінити втрачену радіолокаційну систему й розмістити щось подібне в Криму. Але українські бійці не чекали і знову завдали потужних ударів.

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"Російський бюджет не безмежний – одночасно проводити мобілізацію піхоти і відновлювати втрачені спроможності у сфері ППО стає дедалі складніше", – констатував Паламарчук.

Тому незабаром ворог може опинитись у безвиході та взагалі втратити змогу воювати. З усього видно, що панування Росії в Чорному морі добігає кінця.

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