Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук сказав 24 Каналу, що могло гарантувати успіх української операції в Севастополі.
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"Цілком імовірно, що успіх удару по Севастополю став можливим завдяки попередній операції ГУР МО і демонтажу обладнання (на "вишках Бойка" – 24 Канал)", – зазначив Паламарчук.
Так, росіяни потребували часу, щоб замінити втрачену радіолокаційну систему й розмістити щось подібне в Криму. Але українські бійці не чекали і знову завдали потужних ударів.
Які наслідки атак по Криму
"Російський бюджет не безмежний – одночасно проводити мобілізацію піхоти і відновлювати втрачені спроможності у сфері ППО стає дедалі складніше", – констатував Паламарчук.
Тому незабаром ворог може опинитись у безвиході та взагалі втратити змогу воювати. З усього видно, що панування Росії в Чорному морі добігає кінця.
Що відбувається в Криму: останні новини
- У британській розвідці підтвердили ураження російського десантного корабля "Мінськ" та підводного човна "Ростов-на-Дону". Це сталось під час комбінованої атаки на Севастополь 13 вересня.
- Аналітики ISW прокоментували знищення російського комплексу "Тріумф" у Євпаторії. В Інституті вивчення війни вважають, що окупанти мають системні тактичні збої в протиповітряній обороні.
- Як відомо, неодноразово зазнавав атак Керченський міст. Російські загарбники вже не можуть використовувати його на повну потужність і змушені їхати в об'їзд через окуповані території.