Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук сказав 24 Каналу, що могло гарантувати успіх української операції в Севастополі.

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"Цілком імовірно, що успіх удару по Севастополю став можливим завдяки попередній операції ГУР МО і демонтажу обладнання (на "вишках Бойка" – 24 Канал)", – зазначив Паламарчук.

Так, росіяни потребували часу, щоб замінити втрачену радіолокаційну систему й розмістити щось подібне в Криму. Але українські бійці не чекали і знову завдали потужних ударів.

Зверніть увагу! Повернення бурових газовидобувних платформ біля Кримського узбережжя радше відносне, адже постійна присутність пов'язана зі значними ризиками. Тому Україна може лише час від часу демонструвати там свою присутність.

Які наслідки атак по Криму

"Російський бюджет не безмежний – одночасно проводити мобілізацію піхоти і відновлювати втрачені спроможності у сфері ППО стає дедалі складніше", – констатував Паламарчук.

Тому незабаром ворог може опинитись у безвиході та взагалі втратити змогу воювати. З усього видно, що панування Росії в Чорному морі добігає кінця.

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