Все к этому идет, – военный объяснил, чем закончатся активные действия Украины в Крыму

Силы обороны Украины на протяжении последних недель уничтожают военный потенциал россиян во временно оккупированном Крыму. Пока рано что-либо прогнозировать, но результат может оказаться просто грандиозным.

Военнослужащий ВСУ, политический консультант Александр Антонюк рассказал 24 Каналу, что Силы обороны Украины делают всё возможное, чтобы российские оккупанты не могли находиться в Крыму. Для этого они выводят из строя военную технику, уничтожают топливо и в целом затрудняют логистику.

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Каким может быть результат ударов по Крыму?

По словам Антонюка, атаки беспилотниками по Крыму влияют и на экономическую деятельность на временно оккупированных территориях. Также оказывается серьезное психологическое давление на россиян. Они осознают, что находиться в Крыму сейчас некомфортно и опасно.

Понятно, что главная цель Украины — деоккупация Крыма. Об этом пока рано говорить. Но кто знает, чем завершатся регулярные атаки Сил обороны на полуостров.

Даже среди россиян иногда ведутся дискуссии о том, что, возможно, территорию Крыма лучше покинуть, пока есть возможность. А может, мы потом вообще будем договариваться там о "гуманитарном коридоре" для местных оккупационных "властей". Такая история может произойти. Всё к этому идет,

– отметил Антонюк.

Что сейчас происходит в Крыму: смотрите видео 24 Канала