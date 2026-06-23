Військовослужбовець ЗСУ, політичний консультант Олександр Антонюк розповів 24 Каналу, що Сили оборони України роблять все можливе, аби російські окупанти не могли перебувати в Криму. Для цього вибивають військову техніку, знищують паливо та загалом ускладнюють логістику.

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Який може бути результат ударів по Криму?

За словами Антонюка, атаки безпілотниками по Криму впливають і на економічну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Також йде серйозний психологічний тиск на росіян. Вони усвідомлюють, що перебувати в Криму зараз некомфортно та небезпечно.

Зрозуміло, що головна ціль України – деокупація Криму. Про це поки що рано говорити. Але хтозна, чим завершаться регулярні атаки Сил оборони по півострову.

Навіть серед росіян іноді точаться дискусії, що, можливо, територію Криму краще залишити, поки є можливість. А може ми потім взагалі будемо домовлятися там про "гуманітарний коридор" для тамтешньої окупаційної "владі". Така історія може статися. Все до цього йде,

– зазначив Антонюк.

Що зараз відбувається в Криму: дивіться відео 24 Каналу