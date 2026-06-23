Військовослужбовець ЗСУ, політичний консультант Олександр Антонюк розповів 24 Каналу, що Сили оборони України роблять все можливе, аби російські окупанти не могли перебувати в Криму. Для цього вибивають військову техніку, знищують паливо та загалом ускладнюють логістику.
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Який може бути результат ударів по Криму?
За словами Антонюка, атаки безпілотниками по Криму впливають і на економічну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Також йде серйозний психологічний тиск на росіян. Вони усвідомлюють, що перебувати в Криму зараз некомфортно та небезпечно.
Зрозуміло, що головна ціль України – деокупація Криму. Про це поки що рано говорити. Але хтозна, чим завершаться регулярні атаки Сил оборони по півострову.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Навіть серед росіян іноді точаться дискусії, що, можливо, територію Криму краще залишити, поки є можливість. А може ми потім взагалі будемо домовлятися там про "гуманітарний коридор" для тамтешньої окупаційної "владі". Така історія може статися. Все до цього йде,
– зазначив Антонюк.
Що зараз відбувається в Криму: дивіться відео 24 Каналу