Российские войска не оставляют попыток захватить Купянск, который является важным населенным пунктом в Харьковской области. Ситуация в городе остается напряженной – российским войскам удается постепенно расширять зону контроля в центральной части города.

Несмотря на ожесточенные бои в пределах города, положение на восточном берегу реки Оскол остается относительно стабильным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные DeepState.

Какова ситуация в Купянске?

В течение последних четырех недель вражеские подразделения, которые проникли в пределы Купянска, сумели накопить значительные силы пехоты и сейчас пытаются продвинуться в южном направлении.

В то же время украинские Силы обороны неоднократно наносили удары по противнику в районе поворота с автодороги Р-79 на Садки.

Важно! По оценкам военных, конечной целью российских подразделений является выход к переправе в Купянске-Узловом.

Эксперты DeepState добавили, что над городом активно работает украинская авиация, которая существенно снижает наступательный потенциал противника. Вместе с тем численность российских войск в пределах Купянска остается значительной.



Положение в Купянске / Карта DeepState

В центре города продолжаются стабилизационные мероприятия. Там украинские спецподразделения проводят рейдовые операции, чтобы не допустить дальнейшего накопления вражеских сил.

Российские войска пытаются наступать вдоль железной дороги вблизи Степной Новоселовки, однако пока маловероятно, что они достигнут заметных успехов – при условии, что Купянск удастся удержать под контролем украинских сил.

Что известно о тактике оккупантов в Харьковской области?