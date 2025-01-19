Курахово оккупировано не полностью: Дикий объяснил, как ВСУ продолжают удерживать город

Российские пропагандисты утверждают, что якобы Курахово "полностью оккупировано". Однако это не соответствует действительности, ведь в пределах города продолжаются тяжелые бои.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, отметив, что информации о том, что россияне якобы "заняли Курахово" уже примерно месяц. Он объяснил, почему это не так.

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Продолжаются уличные бои

Дикий отметил, что город состоит из двух частей – примерно равных по площади, но очень разных.

Город Курахово был своеобразно построен. Там была отдельно – населенная часть города и отдельно – промышленная зона, центром которой является Кураховская ТЭЦ,

– сказал он.

На пути продвижения – на запад – сначала шла полностью заселенная зона, а дальше за ней начиналась промзона.

Ранее населенную часть Курахово россияне действительно уже заняли – примерно месяц назад. А промзону не оккупировали до сих пор. И она так же является частью Курахово – его ровно половина,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Сейчас, по его словам, на Кураховской ТЭЦ и в промзоне, которая вокруг нее расположена, идут ожесточенные, очень тяжелые уличные бои.

Россияне хотели бы избежать штурма Покровска

Также тяжелая ситуация в Покровске, однако информация, которая появилась в сети, что якобы россияне зашли в город, не соответствует действительности.

К слову. Народный депутат Марьяна Безуглая 17 января сообщила в своем телеграмм-канале, что якобы "россияне зашли в Покровск". Она добавила, что на фронте будто бы "нет ни одного боевого менеджера, способного стабилизировать катастрофу".

Россияне уже бывали в Покровске. Первые их ДРГ в городе были ликвидированы примерно 1 – 1,5 месяца назад. Они пытаются туда заходить, но оттуда не выходят. И не потому, что закрепляются на новых позициях, а потому, что их там хоронят,

– подчеркнул Дикий.

В то же время россияне, по его мнению, хотели бы избежать штурма Покровска, ведь это немаленький город – сопоставимый с Бахмутом, который они пытались взять в течение 10 месяцев, положив 100 тысяч человек.

Единственный их шанс этого избежать – попытаться обойти Покровск с разных сторон и обрезать его логистику. Когда в город прекращается подвоз боеприпасов и еды, а из города прекращается эвакуация раненых, в таком случае приходится выходить. Поэтому их задача взять Покровск в клещи,

– отметил он.

Однако, если посмотреть на карту, то оккупантам еще довольно долго придется продвигаться, чтобы создать эти клещи.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Сейчас более-менее удается обходить город только с южного направления, создавая угрозу лишь 1/3 логистики украинских сил. Это очень неприятно, но надеюсь, что с этого южного выступа их сейчас будут выбивать,

– отметил Евгений Дикий.

К слову, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что россияне перебросили в район Покровска 50 – 70 тысяч личного состава. Он предположил, что могут начаться бои за агломерацию Покровск – Мирноград с атаками с юга и запада. Россияне попытаются отрезать логистику украинских сил.