"Наступают не так дерзко, как раньше": военные КНДР в Курской области изменили тактику

Солдаты КНДР продолжают участвовать в российской войне против Украины. Однако теперь наемники несколько изменили свою тактику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир "АрмияТѴ". Командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов рассказал о ситуации на Курском направлении.

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Штурмовые группы стали меньше

По словам лейтенанта, северокорейские военные вернулись к боевым действиям и сократили численность своих штурмовых групп. Если раньше это было 50 человек, то отныне – только 10 – 15.

Однако подразделения КНДР все же остаются больше чем российские. Северокорейцы наступают "не так дерзко, как раньше" – это подтверждает аэроразведка.

Кроме того, россияне начали применять меньше техники, вероятно, это связано со значительными потерями врага. Однако пехоту командование противника до сих пор "не жалеет".

Напомним, военное сотрудничество между Россией и КНДР продолжается. Руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что только 3 государства в мире сейчас непосредственно приобретают опыт ведения полномасштабной войны XXI века – Украина, Россия и Северная Корея.