Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на етер "АрміяTV". Командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї десантно-штурмової Поліської бригади Станіслав Краснов розповів про ситуацію на Курському напрямку.

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Штурмові групи стали меншими

За словами лейтенанта, північнокорейські військові повернулися до бойових дій і скоротили чисельність своїх штурмових груп. Якщо раніше це було 50 осіб, то відтепер – лише 10-15.

Однак підрозділи КНДР все ж залишаються більшими за російські. Північнокорейці наступають "не так зухвало, як раніше" – це підтверджує аеророзвідка.

Окрім того, росіяни почали застосовувати менше техніки, ймовірно, це пов'язано зі значними втратами ворога. Однак піхоту командування противника досі "не жаліє".

Нагадаємо, військова співпраця між Росією та КНДР триває. Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, що лише 3 держави у світі зараз безпосередньо набувають досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття – Україна, Росія та Північна Корея.