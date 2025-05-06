Враг постоянно давит на это направление, но Силы обороны срывают наступательные планы России

В прошлом году россияне планировали наступление на Харьковщину, но Силы обороны остановили их благодаря Курской операции. Однако сейчас враг не останавливается и продолжает наступать на одном из плацдармов этого региона.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что россияне сбрасывают на этом направлении от полсотни КАБов за день. Говорится о буферной зоне на Севере Украины

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Где именно оккупанты постоянно давят

По словам военного эксперта, Курщина является очень важной частью фронта. После того, как ВСУ зашли в Курскую область как "нож в масло", то есть довольно глубоко, они остановились, ведь уже достаточно растянули фронт. Продолжение продвижения могло бы повлечь угрозы, в частности захват Курской АЭС создало бы для Украины проблемы на международном уровне.

В августе 2024 года украинские военные начали эту операцию именно как ответ на попытку российского наступления на Харьковскую область. Силам обороны удалось остановить оккупантов, которые были вынуждены оттянуть оттуда свои войска.

Сейчас этот плацдарм действительно уменьшился, но до сих пор держится. Это полоса, которая идет вдоль государственной границы. Пока его враг не может захватить, то он не сможет наступать на Сумы. Поэтому на это направление враг постоянно давит,

– подчеркнул Нарожный.

Он отметил, что если в целом россияне сбрасывают на фронте за один день 150 – 160 управляемых авиабомб, то на это направление (территория Курской области, которая граничит с Украиной) он тратит из них примерно 60.

Где именно давят россияне: смотрите на карте

Кстати, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что буферная зона на Севере Украины и в приграничных районах России остается актуальной. Он отметил одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине – 225-й отдельный штурмовой полк.