Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что группировка российских войск в Курской области за последние недели увеличилась на 6 – 7 тысяч и сейчас составляет 35 – 37 тысяч.

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Контратаки были ощутимы

Также тенденция на Курщине такова, что количество российских военных там будет расти, и это очень хорошо для Украины.

Эти войска не идут сейчас в районы, где враг проводит активные наступательные действия, а также на те направления, которые определены противником как приоритетные, – Покровское и Кураховское. Там фактически наибольшее количество атак,

– подчеркнул Мусиенко.

Контратаки россиян, которые они пытались недавно осуществить, оказались неудачными.

Однако они были ощутимы. Благодаря тому, что украинские войска удержали фланги и подготовились к противодействию противника, контратаки россиян ВСУ удержали. Также включился фактор захода наших бойцов с юга Курской области в направлении Веселого,

– объяснил он.

Однако это была одна из волн контратак врага. Следующие, по его мнению, также будут – возможно в большем составе.

На сегодня украинским силам удалось отбить контратаки россиян с восточного и западного флангов, несколько стабилизировать линии обороны и не дать им прорваться. Кроме того, атаки в сторону населенных пунктов Теткино и Веселое дали возможность несколько оттянуть силы противника сюда и не дать ему возможность атаковать восточнее Кореневого,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Соответственно сейчас ситуация в Курской области полностью контролируется украинскими Силами обороны, инициатива также ими удерживается.

В ближайшем будущем, если не удастся зажать группировку врага в Глушковском районе, наши войска сконцентрируются на удержании тех рубежей, которые сейчас контролируются, и сковывании российских подразделений, которые враг продолжает перемещать,

– отметил Александр Мусиенко.

К слову. Военный эксперт Роман Свитан не исключает, что Россия может перебросить в Курскую область примерно 50-тысячное войско с Восточного направления. Тогда, по его словам, враг сможет вытеснить Силы обороны обратно в Украину. Однако даже если украинские защитники отойдут, они продолжат удерживать на линии боестолкновения десятки тысяч российских войск, которые не отправятся на Покровское, Кураховское и Угледарское направления.

Ситуация в Курской области: смотрите на карте