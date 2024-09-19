Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, наголосивши, що угруповання російських військ у Курській області за останні тижні збільшилось на 6 – 7 тисяч і зараз становить 35 – 37 тисяч.

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Контратаки були відчутні

Також тенденція на Курщині така, що кількість російських військових там буде зростати, і це дуже добре для України.

Ці війська не йдуть зараз в райони, де ворог проводить активні наступальні дії, а також на ті напрямки, які визначені противником як пріоритетні, – Покровський і Курахівський. Там фактично найбільша кількість атак,

– підкреслив Мусієнко.

Контратаки росіян, які вони намагалися нещодавно здійснити, виявилися невдалими.

Проте вони були відчутні. Завдяки тому, що українські війська утримали фланги і підготувалися до протидії противника, контратаки росіян ЗСУ втримали. Також включився фактор заходу наших бійців з півдня Курської області в напрямку Веселого,

– пояснив він.

Однак це була одна із хвиль контратак ворога. Наступні, на його думку, також будуть – можливо в більшому складі.

На сьогодні українським силам вдалося відбити контратаки росіян зі східного і західного флангів, дещо стабілізувати лінії оборони і не дати їм прорватися. Крім того, атаки у бік населених пунктів Тьоткіно і Веселе дали можливість дещо відтягнути сили противника сюди і не дати йому можливість атакувати східніше Кореневого,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Відповідно зараз ситуація у Курській області цілком контрольована українськими Силами оборони, ініціатива також ними утримується.

У найближчому майбутньому, якщо не вдасться затиснути угрупування ворога в Глушковському районі, наші війська сконцентруються на утриманні тих рубежів, які наразі контролюються, і сковуванні російських підрозділів, які ворог продовжує переміщувати,

– відзначив Олександр Мусієнко.

До слова. Військовий експерт Роман Світан не виключає, що Росія може перекинути у Курську область приблизно 50-тисячне військо зі Східного напрямку. Тоді, за його словами, ворог зможе витіснити Сили оборони назад в Україну. Однак навіть якщо українські оборонці відійдуть, вони продовжать утримувати на лінії боєзіткнення десятки тисяч російських військ, які не відправляться на Покровський, Курахівський та Вугледарський напрямки.

Ситуація в Курській області: дивіться на карті