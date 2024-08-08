Розташоване воно на заході Курської області. А ще – належить до українського етнічного та культурного краю Східна Слобожанщина.

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Де розташоване Коренево

Селище Коренево розташоване приблизно за 25 кілометрів від кордону України на Сумщині. А до Курська від Коренева – майже 130 кілометрів.

Це невелике робітниче селище площею 12,55 квадратних кілометрів. За останніми даними, там проживає 5,5 тисячі осіб.

До слова, у Кореневому розташований завод з виробництва електричних апаратів і комплектуючих, зерносховище, завод з будівництва газових мереж, енергетичні підприємства та скоріш за все уже неробоча нафтобаза. Один із заводів горів у ніч проти 16 липня після атаки БпЛа.

Є у селищі також залізнична станція, яка за останніми даними росЗМІ, з 8 серпня закрита для пасажирів.

Де розташоване Коренево: дивіться на карті

Додамо, що про бої поблизу Коренева стало відомо у середу, 7 серпня. Місцеві мешканці нібито повідомляли, що бачили там ЗСУ. Загалом Росія могла втрати контроль над своєю територією на загальній площі до 350 квадратних кілометрів.