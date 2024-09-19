Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. До слова, наразі ситуація у Курській області стабілізувалася. Проте росіяни досягли часткового успіху, увійшовши в один з населених пунктів.

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Яка небезпека чекає на росіян

Росіяни, зупинивши продовження літньої операції на Східному фронті, можуть перекинути достатню кількість сил та засобів на Курщину.

Якщо Росія перекине приблизно 50 тисяч військ зі Східного напрямку, то зможе витіснити Сили оборони назад в Україну,

– зазначив Світан.

Попри те, що українські війська відійдуть, вони зможуть виконувати основне завдання – утримуватимуть на лінії боєзіткнення десятки тисяч російських військ, які не давитимуть на Покровськ, Курахове, Вугледар.

Знімемо тиск з цього напрямку. Втім, все залежатиме від того, яке рішення ухвалять росіяни. Якщо не наважаться перекидати війська на Курщину, то доля ворожого угруповання у районі Снагості – туманна, адже на них насуваються хмари,

– мовив військовий експерт.

За його словами, у такому разі Сили оборони закриють котел не тільки за допомогою річки Сейм, а й за допомогою операції Глухов – Рильськ. Майже 3 – 4 тисячі російських солдатів від Тьоткіно до Суджі опиняться в повному оточенні. До слова, російська влада у Рильську вже ухвалила рішення про евакуацію цивільних з боку Глухова.

Зауважимо, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що перша спроба атакувати ЗСУ з флангів у ворога провалилась. На його думку, навряд чи найближчим часом окупанти намагатимуться здійснювати нову наступальну операцію.

Нагадаємо, активні бої в Курській області Росії розпочалися 6 серпня 2024 року. У режимі повної тиші тоді Збройні Сили України перетнули російсько-український кордон та рушили до міста Суджа. Упродовж кількох днів вдалося просунутися відчутно вглиб території Росії та взяти під контроль кілька сотень квадратних кілометрів. 12 серпня влада підтвердила участь ЗСУ в операції.