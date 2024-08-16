Ймовірно, через знищення мосту орієнтовно 700 ворогів могли опинитись в оточенні. За даними росЗМІ, міст атакували буцімто американськими ракетами Himars, пише 24 Канал.

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Де розташоване Глушкове

Селище Глушкове Курської області розташоване орієнтовно за 7 кілометрів від українсько-російського кордону. Міст у селищі проходить через річку Сейм.

Саме через міст у Глушковому росіяни перекидали техніку, їжу та воду окупантам у район Тьоткіного та прикордоння. Тепер там 700 окупантів, за даними ворожих пабліків, могли опинитись в оточенні.

Де розташоване Глушкове Курської області: дивіться на карті

У Глушківському районі є три мости через Сейм. Окрім зруйнованого – ще міст у Званному та Карижі.



Білими закресленням показано територію, де росіяни можуть бути в оточенні / карта з телеграм-каналу Лачена

Російські пропагандисти бідкались у телеграм-каналах, що буцімто частину Глушківського району залишилась відрізаною. Зокрема, мовиться про Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще близько 27 населених пунктів.

Зауважте. У селищі Глушкове проживало орієнтовно 4,5 тисячі осіб, у Глушківському районі – орієнтовно 20 280 осіб. Російська влада заявила про обов'язкову примусову евакуацію мешканців 14 серпня.