Такое мнение высказал 24 Каналу OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что враг на Курщине перешел к маневренной обороне, а украинские защитники пробуют продвигаться на участках, где он слабее. Также Владимир Зеленский заявил, что сейчас разворачивается "только начало" операции в нашей Курской области и "концептуально мы будем ее удерживать".

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Это приведет к значительным последствиям

На сегодня, по словам военного обозревателя, общая ситуация на Курщине замедлена по сравнению с продвижениями, которые происходили в первые недели с начала операции ВСУ.

Украинские силы движутся очень осторожно на участках, где россияне не имеют достаточно сил для обороны,

– подчеркнул он.

На берегу реки Сейм, вблизи поселка Глушково, украинские защитники повредили одну из переправ противника и еще больше усложнили передвижение в этом направлении.

ВСУ уничтожили по меньшей мере три моста и много понтонных переправ в Курской области. Ставка Украины, по мнению OSINT-аналитика, делается на то, чтобы враг не смог осуществить ротации и настроить логистику. В результате он будет вынужден уйти оттуда сам.

Пока не удается достичь этой цели, но время идет и эта тактика даст свои результаты.

Впоследствии в рядах врага будет полная дезорганизация, силы не будут иметь нормального обеспечения боекомплекта и даже провизии, не будет возможности эвакуации раненых. Все это приведет к значительным последствиям,

– отметил Виталий Кононученко.

Если наши силы смогут удерживать этот уровень напряжения, добавил он, то вероятно не придется атаковать со стороны украинской границы, потому что россияне будут вынуждены сами покинуть эту зону.

Обратите внимание! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что россияне не могут стабилизировать ситуацию на линии боестолкновения в Курской области. ВСУ же в перспективе могут постепенно поглотить Глушковский район. Тогда общая зона контроля со стороны Украины увеличится до 2 тысяч квадратных километров.

Ситуация в Курской области: смотрите на карте