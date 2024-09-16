Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что это направление – Апанасовка – Снагость. На этом направлении россияне пытались деблокировать Глушковский район, в котором началось наступление Сил обороны Украины.

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Началось нерационально

"Результаты российского контрнаступления на Курщине довольно посредственные и низко эффективные", – подчеркнул он.

В то же время Силы обороны Украины продвинулись в районе Коренева, охватили этот населенный пункт с востока. Также в Глушковском районе начали наступательные действия вблизи Веселого с вектором движения на районный центр Глушково.

Если украинские силы успешно выйдут в Глушково и возьмут его под контроль, тогда в чем был смысл российского контрнаступления? Ведь наступление Сил обороны Украины разрежет Глушковский район на две части, западная окажется в еще большей изоляции, чем до того, а подразделения, которые наступали в направлении Апанасовка – Снагость, с севера могут быть перерезаны, а также попасть в окружение,

– отметил Коваленко.

В общем контрнаступление россиян было ожидаемым и рано или поздно оно должно было состояться. Однако, по его мнению, началось оно нерационально, россияне не стабилизировали столкновения. Они увеличили ресурс до 35 тысяч Курской группировки, а для начала таких боевых действий нужно иметь хотя бы 50 тысяч личного состава. Поэтому враг не был готов к контрнаступательным действиям. Результаты этого мы сейчас видим.

Неудачные контрнаступательные действия россиян могут закончиться очень плохо для них. Проблема в том, что они используют Глушковский район для контрнаступления в Кореневской район. Если враг начнет массово бежать после разрезания их группировки, то он потеряет все то, что якобы там освободил. Вследствие этого полностью вырезается с карты Курской области не только Глушковский район, но и большая часть Кореневского района.

Тогда контрнаступательные действия россиян завершатся полным фиаско и позором не только генерального штаба России, но и нового главы минобороны Андрея Белоусова,

– отметил Александр Коваленко.

К слову, аналитик платформы DeepState Роман Погорелый считает, что россияне в Курской области попали в окружение. Они пытаются пробиваться, а ВСУ в ответ ведут с ними бои. Однако делать какие-то выводы "трудно и рано".

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