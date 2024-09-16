Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що це напрямок – Опанасівка – Снагість. На цьому напрямку росіяни намагались деблокувати Глушківський район, в якому розпочався наступ Сил оборони України.

Читайте також Як ЗСУ наступають на Курщині, а Росія кидає в бій 18-річних призовників: аналіз Forbes

Розпочався нераціонально

"Результати російського контрнаступу на Курщині досить посередні та низько ефективні", – наголосив він.

Водночас Сили оборони України просунулися в районі Коренева, охопили цей населений пункт зі сходу. Також в Глушківському районі розпочали наступальні дії в поблизу Веселого з вектором руху на районний центр Глушкове.

Якщо українські сили успішно вийдуть до Глушкового та візьмуть його під контроль, тоді у чому був сенс російського контрнаступу? Адже наступ Сил оборони України розрізав Глушківський район на дві частини, західна опинилась в ще більшій ізоляції, аніж до того, а підрозділи, які наступали у напрямку Опанасівка – Снагість, з півночі можуть бути перерізані, а також потрапити в оточення,

– зауважив Коваленко.

Загалом контрнаступ росіян був очікуваний і рано чи пізно він мав відбутися. Проте, на його думку, розпочався він нераціонально, росіяни не стабілізували зіткнення. Вони збільшили ресурс до 35 тисяч Курського угруповання, а для початку таких бойових дій потрібно мати хоча б 50 тисяч особового складу. Тому ворог не був готовий до контрнаступальних дій. Результати цього ми зараз бачимо.

Невдалі контрнаступальні дії росіян можуть закінчиться дуже погано для них. Проблема в тому, що вони використовують Глушківський район для контрнаступу у Коренівській район. Якщо ворог почне масово тікати після розрізання їхнього угруповання, то він втратить все те, що нібито там звільнив. Внаслідок цього повністю вирізається з мапи Курської області не тільки Глушківський район, а й більша частина Коренівського району.

Тоді контрнаступальні дії росіян завершаться повним фіаско та ганьбою не тільки генерального штабу Росії, але й нового глави міноборони Андрєя Бєлоусова,

– зазначив Олександр Коваленко.

До слова, аналітик платформи DeepState Роман Погорілий вважає, що росіяни у Курській області потрапили в оточення. Вони намагаються пробиватися, а ЗСУ у відповідь ведуть з ними бої. Проте робити якісь висновки "важко та зарано".

Зверніть увагу Британська розвідка проаналізувала наступ російських військ за останній тиждень

Ситуація в Курській області: дивіться на карті