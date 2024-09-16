Так про це висловився співзасновник і аналітик платформи Deep state Роман Погорілий у коментарі РБК-Україна. Наразі Збройні Сили України продовжують працювати у Курській області, де наразі тривають активні бойові дії.

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Росіяни потрапили в оточення у Курській області

Зараз росіяни намагаються контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають наші військові. Подекуди ворогу вдалось повернути під свій контроль певні населені пункти. Але ситуація динамічна, у зв'язку з чим там все переходить з рук в руки.

Як зауважив Роман Погорілий, після останнього оновлення у районі Курської області можна побачити "дуже цікаву зону сіру" в оточенні.

Кацапи перебувають в оточенні. Вони там десь намагаються певними шляхами пробиватися, щоб надавати підкріплення. Наші військові з ними ведуть бої. Тобто картина там дуже цікава. Але знову ж таки якісь висновки робити важко і зарано,

– зазначив аналітик.



"Сіра" зона оточення / Скриншот 24 Каналу з DeepState

Водночас за його словами, станом на зараз йому невідома кількість росіян, які перебувають в оточені. Попри відсутність відповідних даних він висловив сподівання, що ворогу не вдасться вийти з вищезгаданого оточення.

Нагадаємо, нещодавно на Курщині російські війська розпочали свій контрнаступ. Втім, схоже, він йде не за планом, адже російська влада заявила про обов'язкову евакуацію населення із деяких районів. Зокрема, йдеться про Рильський та Хомутівський райони.