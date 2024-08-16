Наступление ВСУ в России распространилось на Белгородскую область, – The Washington Post
Источник:The Washington Post
Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Западные журналисты пишут, что наступление нашей армии распространяется за пределы этого региона.
Наступление ВСУ в Курской области распространилось и на соседний регион России – Белгородскую область. Украинские солдаты рассказали, что вражеская армия там была готова к этому.
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Россия не признает боевых действий в Белгородской области
В Белгородской области хватало противотанковых укреплений типа "зубы дракона" и минных полей, хотя часть солдат отступили.
В издании отмечают, что в Белгородской области продвинулись вперед примерно на 10 километров и захватили позиции российских войск, которые те оставили, но интенсивность боев не спадала.
Власти России не признали факт наземных боевых действий в Белгородской области, однако 15 августа губернатор региона объявил там чрезвычайное положение.
Российские войска в Белгороде привели в состояние повышенной боевой готовности во время операции в соседнем Курске.