В ВСУ рассказали о ситуации в Курской области: бои продолжаются постоянно

Продолжается операция Сил обороны в Курской области. В ВСУ рассказали, что ситуация там очень динамичная и постоянно меняется.

Военнослужащий ВСУ, политологом Кирилл Сазонов рассказал об оперативной ситуации на Курском направлении. Он объяснил, что там продолжаются бои, ситуация непростая.

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Участки переходят из рук в руки

По словам Сазонова, там нет сплошной линии фронта. Обстановка меняется постоянно, поэтому для того, чтобы проследить ситуацию не в целом, а в деталях, надо каждый час "включаться и перерисовывать карты".

Там небольшие участки постоянно переходят из рук в руки. Сазонов рассказал также, что мы стараемся держать инициативу, заходить с разных сторон и сдерживать силы противника, но россияне стянули сюда достаточно много людей.

По словам военного, Россия сосредоточила в Курской области 50 тысяч личного состава. Кроме Ленинградского военного округа, группы войск "Север", там также находится 106 десантная дивизия и 155 дивизия морской пехоты Тихоокеанского флота.

И я не знаю, считать или не считать еще 810 бригаду морской пехоты. Именно они вчера утром сделали очень резкую попытку штурмовать наши позиции,

– отметил военный.

Он объяснил, что вражеские солдаты выехали на бронетехнике и пошли в наступление, но их очень метко накрыли "Хаймарсом".