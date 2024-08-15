4 В Курской области в плен ВСУ попали 2 тысячи российских военных, – The Independent

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Западные журналисты назвали количество россиян, которые за это время попали там в плен.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что начало операции в Курской области является единственным способом заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. По его словам, это нужно в рамках "психологической" тактики победы в войне.

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Россияне увидели реалии войны

Украинские силы продолжают продвигаться в Курской области, захватывая города и села. Михаил Подоляк сказал, что вторжение показало россиянам суровые реалии войны Владимира Путина. По его словам, нужно использовать абсолютно четкие инструменты, чтобы заставить Россию к переговорам и один из них – военный инструмент принуждения.

Украинские военные взяли российских солдат в плен, чтобы иметь возможность обменивать их на своих граждан. Украинский полковник, который захотел остаться анонимным, рассказал, что примерно 2000 российских солдат попали в плен, однако эту цифру невозможно проверить независимо.

Подоляк убежден, что для того, чтобы заставить Россию прекратить эту войну, нужен комплекс мер.

Одного вторжения будет недостаточно, чтобы Путин понял, что война того не стоит,

– подчеркнул он.

Он пояснил, что когда война заходит на территорию России, россияне, боятся, хотя до того мало обсуждали события на фронте. Это существенно влияет на психологическое состояние России.

Путин обрывает разговоры о Курской области

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский утверждает, что удалось захватить уже 400 квадратных миль территории России. Путина вторжение застало врасплох. Сейчас он резко обрывает любые публичные разговоры об этом.

Когда курский губернатор Алексей Смирнов начал описывать степень контроля Украины над этой территорией, Путин резко прервал его, требуя сосредоточиться на "социально-экономической ситуации".

Мирные жители Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью, не остались невредимыми. Россия продолжает атаковать беспилотниками и ракетами издалека. Также есть риск проникновения российских ДРГ.

Ключевые западные союзники Украины настаивают, что они не знали, какую операцию готовит наше государство, однако Подоляк предположил, что это не совсем так. По его словам, дискуссии были, однако не на публичном уровне.

Одним из предметов споров между Украиной и НАТО является использование дальнобойной войны, которая запрещена для наступательных операций против России. Подоляк уверен, что если бы неофициальный запрет на использование дальнобойного оружия был снят, ландшафт войны выглядел бы совсем иначе.