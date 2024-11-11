Украина противостоит почти 50-тысячной вражеской группировке на Курщине, – Зеленский

Продолжается операция ВСУ в Курской области. Президент Зеленский в понедельник, 11 ноября, провел Ставку, на которой, в частности, обсудили ситуацию на этом направлении фронта.

Среди прочего главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался о количестве российских войск, которые сейчас находятся на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Сколько военных Россия держит на Курщине

ВСУ продолжают в Курской области противостоять большому количеству россиян и не дают им двигаться дальше.

В Курской области наши ребята продолжают сдерживать за пределами Украины почти 50-тысячную вражескую группировку,

– сообщил Владимир Зеленский.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что среди этого многотысячного российского войска есть и солдаты из Северной Кореи.

Такую значительную группировку Россия, вероятно, сформировала для активизации наступательных действий и подготовки к финальному наступлению: российское командование имеет целью вытеснить ВСУ из Курской области до конца 2024 года.

На Ставке 11 ноября, к слову, обсудили также усиление ПВО и увеличение количества мобильных огневых групп в регионах, комплексную программу против российских КАБов, производство дронов и других видов вооружения, а также усиление самых сложных направлений фронта – Кураховского и Покровского.