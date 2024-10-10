"Тактически важный поселок": в "Хартии" рассказали, кто контролирует Липцы и что там происходит
Ситуация на фронте остается непростой. Россия не перестает пытаться взять под контроль новые территории и вернуть утраченные ранее.
Представитель службы по связям с общественностью бригады Национальной гвардии Украины Хартия Владимир Дегтярев рассказал, что украинские защитники дистанционно минируют дороги, которыми российские оккупанты передвигаются на Харьковском направлении. В частности, это касается попыток штурмовать село Липцы.
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Для минирования используют дроны
По словам Дегтярева, что Липцы – это тактически важный поселок из-за расположения на высотах. Враг почти оккупировал поселок в мае. Спикер подчеркнул, что сейчас Липцы под нашим контролем, а россиян продолжают вытеснять оттуда.
Дегтярев рассказал, как удается вовремя реагировать на действия россиян.
Мы видим их передвижения заранее, мы понимаем, по каким тропам они движутся и нам удается, используя дроны, дистанционно минировать подходы техники,
– объяснил Дегтярев.
Во время попыток доставить к позициям личный состав там регулярно подрывается вражеская техника. Поэтому теперь российские военные должны идти пешком значительные расстояния, чтобы добраться до нужных участков фронта.