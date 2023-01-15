Россия готовит провокацию в Луганской области: Цаплиенко показал машины с маркировкой ОБСЕ

Российские оккупанты, вероятно, готовят очередную провокацию в Луганской области. Они свозят туда машины с маркировкой ОБСЕ.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко. Он попросил максимально распространить эту информацию, ведь это крайне важно, учитывая ситуацию в Днепре.

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Оккупанты готовят новые провокации

Цаплиенко рассказал, что 15 января по своим каналам он получил фото, на котором видны автомобили с маркировкой ОБСЕ. Его сделали в тот же день перед КПП возле оккупированного поселка Изварино.

На фото – заезжающие из России трейлеры-автовозы. На трейлерах – белые внедорожники Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ. Именно на таких автомобилях до 24.02.2022 передвигались по Донбассу наблюдатели СММ ОБСЕ. Машины ОБСЕ легально никоим образом не могли оказаться в распоряжении россиян,

– подчеркнул журналист.

По его версии, эти автомобили нужны сейчас оккупантам для провокации.

"Например, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ. Такая провокация, с последующим тиражированием в российских медиа, позволила бы уделить медийное внимание реальному военному преступлению, совершенному россиянами в Днепре. На самом деле это только один из вариантов, как российское командование может использовать джипы ОБСЕ", – добавил Цаплиенко.

По его словам, своевременная огласка делает невозможными эти варианты вражеских провокаций. Журналист поблагодарил тех храбрецов на оккупированной территории, которые сделали эти фотографии.



Оккупанты могут готовить провокацию с помощью фейковых авто ОБСЕ / Фото Андрея Цаплиенко

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