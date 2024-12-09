Проверяют даже детей: в Мариуполе оккупанты готовят новую фильтрацию

Уже были сообщения, что российские захватчики планируют новые меры по фильтрации из-за сопротивления в Мариуполе. Все это продолжается буквально с первого дня оккупации города.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, заметив, что самая страшная фильтрация в Мариуполе происходила в самом начале полномасштабной войны. Тогда людей, которые пытались выехать из города, буквально похищали. Что-то похожее продолжается и сейчас.

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Какова ситуация в Мариуполе

Как рассказал Забавин, все это перешло в перманентный процесс. Спецслужбы врага постоянно организуют различные мероприятия, чтобы выявить сопротивление в Мариуполе. Доходит даже до детей.

Даже в учебных заведениях постоянно проверяют детей. За этим закреплены так называемые директора, которые могут просто отобрать телефон и посмотреть, что там. Такое же делают российские "гаишники". Останавливают машины и проверяют телефоны и сам автомобиль,

– рассказал Забавин.

Кроме того, в Мариуполе внезапно появились товары от компаний, которые вышли с российского рынка. Также там даже зафиксировали продукцию украинских производителей. Вероятно, захватчики завозят все это через третьи страны.

Требуют, чтобы люди брали российский паспорт

В начале оккупации добровольно российский паспорт взяло менее 5% от тех людей, которые остались в городе. Далее россияне начали создавать такие условия, что жить без российского паспорта там стало чрезвычайно сложно. Дошло уже до того, что отжимают жилье.

Уже добрались до жилья. Они завозят туда разные народности из России. Признают жилье "безхозяйственным имуществом" и потом перепродают через черных риелторов или выдают разным завезенным людям,

– сказал Забавин.