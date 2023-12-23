Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу о ситуации в оккупированном городе. Как известно, 16 декабря партизаны взорвали автомобиль российского офицера синхронно с "хлопком".
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"Из того, что мы видим, результаты есть. Они велики и держат оккупантов в постоянном напряжении", – констатировал Забавин.
По его словам, первые лица-коллаборанты постоянно усиливают охрану, а также изменяют маршруты передвижения и места жительства.
Кроме того, некоторые коллаборанты пытаются находиться в тени и работать непублично. Они мечтают попасть в Россию и занять там какую-то должность, потому что думают, что там безопаснее.
Оккупанты дальше рассказывают о "певео"
Взрывы участились не только в Мариуполе и Мариупольском районе, но и в Новоазовском районе – наиболее близком к российской границе.
Несмотря на активизацию скорых на улицах сразу после взрывов, оккупанты говорят, что это якобы "работа их ПВО".
Они рассказывают, что каждое попадание "хлопка" в цель – это работа их ПВО. Но когда нам мариупольцы фиксируют передвижение скорых помощей в большом количестве после взрывов, это свидетельствует о том, что их ПВО очень часто промазывает,
– отметил Забавин.
Так, недавние обстрелы показали, что Мариуполь и все близлежащие поселки под влиянием действия украинского "хлопка".
Как живет оккупированный Мариуполь: последние новости
- По состоянию на 17 декабря около 50% домов в городе остаются без теплоснабжения. Оккупанты пытаются распространять электрообогреватели, но это перегружает систему, в результате чего у мариупольцев еще и нет света.
- Ресурсы, которые могли бы использовать захватчики для создания базовых условий жизни, они тратят на пропаганду. Наибольшее внимание к детям, которых приобщают к мероприятиям "юнармии" и отправляют на новогодние праздники в Москву и Санкт-Петербург.
- Кроме того, в Мариуполе продолжаются незаконные судилища над защитниками города. Так, 19 декабря было "осуждено" украинских военных Сергея Бензу, Яна Данилова, Андрея Кристофовича и Сергея Палийчука.