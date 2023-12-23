Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу про ситуацію в окупованому місті. Як відомо, 16 грудня партизани підірвали автівку російського офіцера синхронно з "бавовною".
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"З того, що ми бачимо, результати є. Вони великі і тримають окупантів у постійному напруженні", – констатував Забавін.
За його словами, перші особи-колаборанти постійно посилюють охорону, а також змінюють маршрути пересування й місця проживання.
Крім того, деякі колаборанти намагаються перебувати в тіні й працювати непублічно. Вони мріють потрапити до Росії та обійняти там якусь посаду, бо думають, що там безпечніше.
Окупанти далі розповідають про "певео"
Вибухи почастішали не лише в Маріуполі й Маріупольському районі, а й у Новоазовському районі – найбільш наближеному до російського кордону.
Попри активізацію швидких на вулицях одразу після вибухів, окупанти говорять, що це буцімто "робота їхньої ППО".
Вони розповідають, що кожне влучання "бавовни" в ціль – це робота їхньої ППО. Але коли нам маріупольці фіксують пересування швидких допомог у великій кількості після вибухів, це свідчить про те, що їхня ППО дуже часто хибить,
– зазначив Забавін.
Так, нещодавні обстріли показали, що Маріуполь і всі прилеглі селища під впливом дії української "бавовни".
Як живе окупований Маріуполь: останні новини
- Станом на 17 грудня близько 50% будинків у місті залишаються без теплопостачання. Окупанти намагаються розповсюджувати електрообігрівачі, але це перевантажує систему, унаслідок чого маріупольці ще й не мають світла.
- Ресурси, які загарбники могли б використати для створення базових умов життя, вони витрачають на пропаганду. Найбільша увага до дітей, яких долучають до заходів "юнармії" та відправляють на новорічні свята до Москви й Санкт-Петербурга.
- Крім того, у Маріуполі тривають незаконні судилища над захисниками міста. Так, 19 грудня було "засуджено" українських військових Сергія Бензу, Яна Данилова, Андрія Крістофовича та Сергія Палийчука.