Прячут преступления: оккупанты сносят драмтеатр в Мариуполе

Россияне продолжают уничтожать доказательства своих военных преступлений на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе они начали сносить драмтеатр, на который в марте сбросили мощную авиабомбу.

Соответствующее видео появилось в сети 22 декабря, сообщает 24 канал. Позже эту информацию подтвердил и советник мэра Петр Андрющенко.

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Россияне сносят в Мариуполе драмтеатр

В сети 22 декабря обнародовали видео с временно оккупированного россиянами Мариуполя. На нем видно, что захватчики сносят здешний драмтеатр.

16 марта россияне сбросили на него сверхмощную бомбу. В то время в здании прятались гражданские, которые в результате действий захватчиков потеряли жилье и средства к существованию.



В драмтеатре скрывались от обстрелов гражданские / Фото ZN.UA

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил информацию о сносе здания.

Пока Мариуполь в изгнании думает о культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли половину Драматического театра. Просто снесли вдребезги. Так уже через два дня от него не останется даже физического воспоминания. Мр*зи. Ярость. Просто ярость,

– заявил чиновник.

Смотрите видео, как оккупанты сносят в Мариуполе драмтеатр

Коротко о бомбардировке драматического театра в Мариуполе