Прячут преступления: оккупанты сносят драмтеатр в Мариуполе
Россияне продолжают уничтожать доказательства своих военных преступлений на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе они начали сносить драмтеатр, на который в марте сбросили мощную авиабомбу.
Соответствующее видео появилось в сети 22 декабря, сообщает 24 канал. Позже эту информацию подтвердил и советник мэра Петр Андрющенко.
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Россияне сносят в Мариуполе драмтеатр
В сети 22 декабря обнародовали видео с временно оккупированного россиянами Мариуполя. На нем видно, что захватчики сносят здешний драмтеатр.
16 марта россияне сбросили на него сверхмощную бомбу. В то время в здании прятались гражданские, которые в результате действий захватчиков потеряли жилье и средства к существованию.
В драмтеатре скрывались от обстрелов гражданские / Фото ZN.UA
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил информацию о сносе здания.
Пока Мариуполь в изгнании думает о культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли половину Драматического театра. Просто снесли вдребезги. Так уже через два дня от него не останется даже физического воспоминания. Мр*зи. Ярость. Просто ярость,
– заявил чиновник.
Смотрите видео, как оккупанты сносят в Мариуполе драмтеатр
Коротко о бомбардировке драматического театра в Мариуполе
- За два дня до бомбардировки драмтеатра американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки Мариуполя. В частности, фото самого здания, где с обеих сторон было четко видно большие надписи "ДЕТИ". Россияне знали, что они обстреливают дом, где находились мирные жители с детьми.
- Нардеп Сергей Тарута заявил, что после атаки на драмтеатр Мариуполя бомбоубежище выдержало удар. Те, кто там скрывался, к счастью, остались в живых.
- В результате авиаудара, по официальным данным, погибли более 300 мирных жителей. Число жертв подтвердил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
- Очевидцы, которым удалось выжить, рассказали жуткие подробности трагического обстрела.
- Еще тогда советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты "зачищают" завалы драматического театра, пытаясь скрыть преступления, которые совершили.