Оккупанты врут, что "всего хватает": что на самом деле происходит в Мариуполе

Россия продолжает цинично врать о том, как "улучшилась" жизнь на оккупированных территориях. Однако это совсем не так, например, в Мариуполе местным не хватает элементарных вещей, везде можно увидеть большие очереди.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, где местные выстраиваются в очереди и часами стоят за бесплатным хлебом. Он подчеркнул, что массовое скопление людей в городе везде возле магазинов, банков и других учреждений.

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Без надежды на улучшение: как изменилась жизнь в Мариуполе

Оккупанты же постоянно врут о том, что в Мариуполе всего хватает. Однако длинные очереди за бесплатным хлебом можно увидеть каждый день.

Город окончательно превращен оккупантами в город очередей. Очереди всюду. За справкой, за оформлением пенсий и банковских карт, за снятием наличных с банкоматов,

– отметил Андрющенко.

Очереди за хлебом в Мариуполе: смотрите видео

Непростая ситуация в Мариуполе

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что в оккупированном Мариуполе осталось 130 тысяч человек. По меньшей мере 60 – 70 процентов из них будут без отопления.

Россияне понимают проблемы с отоплением в городе, поэтому активно продвигают идею так называемой эвакуации на территорию России на зимний период.

Также советник мэра Мариуполя отметил, что количество россиян в городе стремительно растет. По его информации, гражданских россиян, без учета военных – уже 15 тысяч человек и оккупанты планируют до конца года ввезти еще 25 тысяч человек.

Захватчики пытаются делать все для зрелищной "картинки". На очередном видео из оккупированного города видно, как местные часами стоят в очереди за гуманитарной помощью.

Достойно внимания – как живут люди в Мариуполе: смотрите видео