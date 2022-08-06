Оккупанты предлагают расстреливать жителей Мелитополя, которые отказываются с ними сотрудничать

Пока российские пропагандисты пытаются всех убеждать в том, что зверства оккупантов в Украине это лишь "постановления для демонизации россиян", их коллеги по цеху доказывают обратное. К примеру в эфире одной из радиостанций оккупант с ведущим обсуждали террор мирного населения.

Террор против мирного населения обсуждали в эфире "комсомольского радио". Оккупант жаловался ведущему, что в Мелитополе большое сопротивление против россиян, поэтому он предлагает устраивать расстрелы и новые ГУЛАГи.

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Цинизм оккупантов не имеет границ

В эфире радио оккупант жаловался сначала на директора коммунального предприятия "Чистота", отказавшегося сотрудничать с врагом и уничтожившего все электронные блоки управления техники. На это кровожадный ведущий отреагировал вопросом расстреляли ли этого человека. После того, как оккупант ответил отрицательно, тот же ведущий решил переспросить, не удалось ли захватить семью директора коммунального предприятия. На это тоже ответ был отрицательным.

После этого началось серьезное обсуждение расстрела учителей, отказывающихся выходить 1 сентября на работу под российским флагом. Оккупант заявил, что учителя, которые сейчас находятся в оккупации, якобы получают по 200 тысяч гривен, на что ведущий предложил выселять их, забирать их платежные карты, то есть "делать все в духе ГУЛАГа".

Кульминацией этого шоу цинизма и бесчеловечной жажды террора против украинцев стала идея создания "локального Запорожского ГУЛАГа" для тех, кто не хочет сотрудничать с оккупантами и не хочет "любить россию". Все в лучших традициях оккупантов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров отреагировал на такие дикие обсуждения у оккупантов, которые уже не скрывают своих намерений издеваться над украинцами. Он подчеркнул, что каждый, кто совершает преступления, будет наказан.

Верю, что каждый, кто издевается над мирным населением, будет наказан. Мы выстоим при всем,

– подчеркнул Федоров.

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