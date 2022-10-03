Мужчин просто хватают на улицах, на выезд – тысячные очереди, – мэр Мелитополя

3 октября 2022 , 09:54
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После проведения псевдореферендумов оккупанты во временно захваченном Мелитополе начали проводить мобилизационные мероприятия. На фоне этого существенно возросло количество тех, кто желает выехать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Оккупанты продолжают издеваться на людьми – мужчин в городе хватают прямо на улицах, а тех, кто хочет выехать – заставляют днями ждать в очереди.

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Оккупанты создают "военный учет", а желающих выехать не пускают

Иван Федоров сообщил, что в течение минувших выходных в Мелитополе было немало случаев, когда оккупанты на улицах подходили к мужчинам всех возрастов и физической подготовки и просили их пройти в комендатуру для того, чтобы "встать на учет". Кого задерживали на несколько дней, а кого сразу отпускали. Мэр Мелитополя подчеркнул, что во временно оккупированном районе уже началась российская мобилизация.

Второй проблемой Федоров назвал то, что на фоне мобилизации украинцы с временно оккупированных территорий пытаются массово попасть на подконтрольную Украине территорию. Поэтому снова образовались очереди в Васильевке. По словам мэра Мелитополя, по состоянию на утро 3 октября там находятся около 4 тысяч человек.

В то же время оккупанты издеваются над людьми – за минувшие сутки они пропустили 50 человек, 9 из которых – дети. Кроме того, россияне ввели новые правила – для выезда необходимо оформить пропуск. Это можно сделать только в очереди, однако если кто ночью поедет домой спать, а утром вернется, то ему нужно будет оформлять пропуск заново и становиться в новую очередь.

Кроме того, транспортные предприятия, занимающиеся перевозками людей, должны регистрироваться как транспортные компании и получать разрешение от оккупантов на перевозку. Все еще существенно усложняет выезд людей из оккупированных территорий.

Также Иван Федоров отметил, что в ближайшее время станет гораздо холоднее. На временно оккупированных территориях нет отопления, поэтому это приведет к росту количества желающих уехать и увеличит очереди.

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Автор: Іван Магуряк