БТР Roshel украинского производства уже работает под Покровском: нацгвардейцы показали видео
Источник:"Украинский Свидетель"
Бронетранспортер украинского производства Roshel уже выполняет боевую работу в Мирнограде, что на Покровском направлении. От Мирнограда до линии фронта всего 5 километров.
Журналисты из проекта "Украинский Свидетель" показали Мирноград и как ребята из 14 бригады оперативного назначения НГУ работают на БТР Roshel.
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Что известно о БТР Roshel
Справка. Roshel – канадский бронетранспортер украинского производства, который собирали поляки. ВСУ имеет на вооружении десятки таких машин, и одна из них есть в распоряжении 14 БРоП НГУ.
Согласно тактико-техническим характеристикам, Roshel может быть оснащен пулеметом калибра 7.62 мм или 12.7 мм. Также на него можно установить автоматический гранатомет калибра 40 мм.
Но именно на этих машинах стоят "Browning" и "Утес", оба имеют калибр 12.7 мм.
Машина имеет ночное видение, я, например, вижу всех зайцев на полях. Но добавить к нему тепловизор не мешало бы. Управляется БТР джойстиком, как будто это какая-то компьютерная игрушка. Также есть функция максимального зума – благодаря ей я вижу что происходит на расстоянии 2 километров,
– рассказал оператор-наводчик Александр под псевдонимом "Таксист"
Также на этом БТР завозят и вывозят десант.
Завозим очень близко на позиции, на расстояние до двадцати метров. Туда, где уже один дом наша, а в другой сидит враг. А когда стреляет "Утес", то все вокруг разлетается, враг даже не высовывается. Этого времени как раз хватает, чтобы ребята смогли высадиться,
– сказал "Таксист".
Какая ситуация сейчас в Мирнограде
На Покровском направлении россияне штурмуют постоянно и Мирноград не является исключением. Согласно данным Deepstate по состоянию на 2 сентября 2024 года, от Мирнограда до линии фронта всего 5 километров. На видео можно увидеть город, в котором еще летом проживали около 26 тысяч человек: сейчас он лежит в руинах.
Почти все дома там уже разрушены. Военный с позывным "Бузик" считает, что, если россияне подойдут ближе к городу, то его постигнет судьба многих других городов в Донецкой и Луганской областях.