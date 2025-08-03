В ВМС Украины оценили ситуацию в Крыму. Отмечают, что несмотря на атаки ВСУ на ПВО России на оккупированном полуострове, россияне довольно быстро восстанавливают недостатки установок.

Остается также непростой ситуация в воздушном пространстве, в частности, на военных аэродромах, которыми пользуются оккупанты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Какова ситуация в оккупированном Крыму?

Говоря о наличии российской авиации в Крыму, Плетенчук отметил, что "есть над чем работать".

Также он рассказал, что полуостров довольно плотно наполнен ПВО.

Плотность гораздо выше, чем на территории самой Московии. Мы это видим по результатам объективного контроля на основе того, что происходит на территории России. Однако они продолжают поддерживать такую плотность потому, что для них очень важно сохранить так называемый Крымский мост по многим причинам – как с тактически-пропагандистских, так и тактически-стратегических,

– сказал представитель ВМС.

Плетенчук также отметил, что такая же ситуация с российским Новороссийском, который находится в относительной безопасности. Там России удается до сих пор удерживать часть своего Черноморского флота. Этому помогает, в частности, и большое количество ПВО поблизости.

"То есть, это единственная локация, где они могут до сих пор находиться в относительной безопасности. И соответственно россияне вынуждены держать достаточно высокое количество подобных средств. Поэтому уничтожение там нескольких соответствующих единиц они пытаются максимально быстро компенсировать", – сказал представитель ВМС.

Он отметил, что чтобы атаковать вражеские объекты, которые прикрывает ПВО, сначала нужно поразить саму ПВО.