Люди фактически умирают, – Лубинец о ситуации в Олешках

В оккупированных Олешках в Херсонской области гуманитарная ситуация достигла критической отметки, а тысячи мирных жителей оказались под угрозой смерти. Украина вышла на финишную прямую в переговорах об эвакуации жителей.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал в интервью РБК-Украина.

Что происходит в Олешках

Из-за блокады со стороны оккупантов ситуация в городе фактически достигла грани гуманитарной катастрофы, а мирные жители ежедневно сталкиваются с прямой угрозой для жизни.

По нашей информации, там люди не просто страдают от нехватки еды или лекарств – люди фактически умирают. Мы, как украинская сторона, сделали все, чтобы решить этот вопрос, и сейчас мы практически на финишной прямой, чтобы наконец состоялась эвакуация граждан Украины, которые в этом нуждаются,

– отметил Лубинец.

Процесс спасения касается тысяч гражданских лиц, среди которых много детей. В настоящее время ежедневно ведутся сложные переговоры с российской стороной, направленные на согласование безопасного выезда людей.

Пока переговоры продолжаются, выживание местного населения обеспечивают военные Вооруженных сил Украины. Бойцы с помощью дронов сбрасывают людям питьевую воду, еду и самые необходимые медикаменты.

Оккупанты всячески препятствуют спасению гражданских лиц и пытаются сбивать украинские беспилотники с гуманитарными грузами. Кроме того, захватчики задерживают местных жителей, которые решаются принимать помощь от ВСУ.

В то же время фиксируются факты, когда российские солдаты принудительно заселяются в дома местных жителей и забирают у них последние запасы продовольствия.

К слову, ситуация в Олешках привлекла внимание всего мира. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно даже объявила голодовку из-за гуманитарной катастрофы в городе.