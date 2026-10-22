Про це омбудсман Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Що відбувається в Олешках

Через блокаду з боку окупантів ситуація в місті фактично досягла межі гуманітарної катастрофи, а цивільні щодня стикаються з прямою загрозою для життя.

За нашою інформацією, там люди не просто вже потерпають від нестачі їжі чи ліків – люди фактично вмирають. Ми як українська сторона зробили все, щоб вирішити це питання, і зараз ми практично на фінішній прямій, щоб нарешті відбулася евакуація громадян України, які цього потребують,

– зазначив Лубінець.

Процес порятунку стосується тисяч цивільних осіб, серед яких є багато дітей. Наразі щоденно тривають важкі перемовини з російською стороною, спрямовані на погодження безпечного виїзду людей.

Поки переговори продовжуються, виживання місцевого населення підтримують військові Збройних сил України. Бійці за допомогою дронів скидають людям питну воду, їжу та найнеобхідніші медикаменти.

Окупанти всіляко протидіють порятунку цивільних і намагаються збивати українські безпілотники з гуманітарними вантажами. Крім того, загарбники затримують місцевих мешканців, які наважуються приймати допомогу від ЗСУ.

Водночас фіксуються факти, коли російські солдати примусово заселяються в будинки місцевих жителів і забирають у них останні запаси продовольства.

До слова, ситуація в Олешках привернула увагу світу. Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно навіть оголосила голодування через гуманітарну катастрофу у місті.