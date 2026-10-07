Россия готовит ряд ИПСО по ситуации во временно оккупированных Олешках, – СБУ
Служба безопасности Украины предупреждает, что Россия активизировала подготовку ряда информационно-психологических спецопераций в связи с ситуацией во временно оккупированных Олешках. Оккупанты получили приказ подготовить серию "компрометирующих" интервью с участием жителей города.
Такие данные СБУ выявила в ходе своей контрразведывательной деятельности.
Что задумали оккупанты в Олешках
По замыслу России, в видеороликах местные жители обязательно должны:
- обвинить Силы обороны Украины в постоянных обстрелах и блокаде города;
- дискредитировать решения военно-политического руководства нашего государства;
- ️выразить положительное отношение и благодарность военным страны-агрессора.
Реализовать эту информационно-психологическую операцию оккупанты планируют в октябре – начале ноября 2026 года.
Отметим, что агрессор не добивается успехов на поле боя, поэтому любыми способами пытается подорвать психоэмоциональное состояние украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства,
– отметили в СБУ.
Поэтому украинцев призывают:
- критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации;
- не доверять публикациям вражеских или пророссийских телеграм-каналов;
- не распространять непроверенные данные;
- ️использовать информацию исключительно из официальных источников.
Напомним, что в эфире 24 Канала начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказала, что украинские военные делают все возможное, чтобы помочь мирным жителям в Олешках. Там уже удалось провести две масштабные операции по доставке продуктов. Всего было передано около 10 тонн различных продовольственных товаров.
В то же время россияне откровенно издеваются над местным населением. Были случаи, когда они маскировали взрывчатку под продукты.