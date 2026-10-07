Россия готовит ряд ИПСО по ситуации во временно оккупированных Олешках, – СБУ

Служба безопасности Украины предупреждает, что Россия активизировала подготовку ряда информационно-психологических спецопераций в связи с ситуацией во временно оккупированных Олешках. Оккупанты получили приказ подготовить серию "компрометирующих" интервью с участием жителей города.

Такие данные СБУ выявила в ходе своей контрразведывательной деятельности.

Что задумали оккупанты в Олешках

По замыслу России, в видеороликах местные жители обязательно должны:

обвинить Силы обороны Украины в постоянных обстрелах и блокаде города;

дискредитировать решения военно-политического руководства нашего государства;

️выразить положительное отношение и благодарность военным страны-агрессора.

Реализовать эту информационно-психологическую операцию оккупанты планируют в октябре – начале ноября 2026 года.

Отметим, что агрессор не добивается успехов на поле боя, поэтому любыми способами пытается подорвать психоэмоциональное состояние украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства,

– отметили в СБУ.

Поэтому украинцев призывают:

критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации;

не доверять публикациям вражеских или пророссийских телеграм-каналов;

не распространять непроверенные данные;

️использовать информацию исключительно из официальных источников.

Напомним, что в эфире 24 Канала начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко рассказала, что украинские военные делают все возможное, чтобы помочь мирным жителям в Олешках. Там уже удалось провести две масштабные операции по доставке продуктов. Всего было передано около 10 тонн различных продовольственных товаров.

В то же время россияне откровенно издеваются над местным населением. Были случаи, когда они маскировали взрывчатку под продукты.