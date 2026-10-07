Такі дані СБУ виявила під час своєї контррозвідувальної діяльності.

Що задумали окупанти в Олешках

За задумом Росії, на роликах місцеві мешканці обов'язково мають:

звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста;

дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави;

️висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора.

Реалізувати ІПСО окупанти планують на жовтень – початок листопада 2026 року.

Зазначимо, що агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави,

– зауважили в СБУ.

Тому українців закликають:

критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації;

не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів;

не поширювати неперевірені дані;

️використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.

Нагадаємо, що в ефірі 24 Каналу начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що українські військові роблять усе можливе для допомоги цивільним в Олешках. Там вже вдалося провести дві масштабні операції з доставки продуктів. Загалом передали близько 10 тонн різного продовольства.

Водночас росіяни відверто знущаються з місцевого населення. Були випадки, коли вони маскували вибухівку під продукти.