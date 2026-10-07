Такі дані СБУ виявила під час своєї контррозвідувальної діяльності.
Що задумали окупанти в Олешках
За задумом Росії, на роликах місцеві мешканці обов'язково мають:
- звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста;
- дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави;
- ️висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора.
Реалізувати ІПСО окупанти планують на жовтень – початок листопада 2026 року.
Зазначимо, що агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави,
– зауважили в СБУ.
Тому українців закликають:
- критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації;
- не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів;
- не поширювати неперевірені дані;
- ️використовувати інформацію винятково з офіційних джерел.
Нагадаємо, що в ефірі 24 Каналу начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що українські військові роблять усе можливе для допомоги цивільним в Олешках. Там вже вдалося провести дві масштабні операції з доставки продуктів. Загалом передали близько 10 тонн різного продовольства.
Водночас росіяни відверто знущаються з місцевого населення. Були випадки, коли вони маскували вибухівку під продукти.