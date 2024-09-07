Как Покровск влияет на стратегическую ситуацию: в ISW предположили дальнейший ход событий на Донбассе

Покровск Донецкой областные – оперативно важный город. Он, скорее всего, станет кульминацией нынешней российской наступательной кампании, которая может закончиться с разным результатом.

Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Института изучения войны Джордж Баррос, отметив, что Покровск важен для поддержки Торецка и вообще обороны в Донецкой области.

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Что может быть дальше

Как считает Баррос, потенциальная потеря Покровска не изменит стратегическую ситуацию на войне. Украина в свое время уже отступила из Бахмута и Авдеевки. И ничего существенно не изменилось. При этом там удалось уничтожить колоссальное количество оккупантов. А ЧВК "Вагнера" вообще перестало существовать как крупная группировка.

Не прогнозирую, что Украина обязательно потеряет Покровск. Но текущая российская кампании достигнет кульминации. Это произойдет или перед городом, или после того, как они его захватят. В худшем случае, если его таки захватят, то силы оккупантов все равно иссякнут. А Украина имеет резервные подразделения. Вопрос, как Генштаб хочет их использовать,

– сказал Баррос.

На этом направлении воюет группировка оккупантов из 41 общевойсковой армии и подразделения донецких боевиков. Со времени ухода Сил обороны Украины из Авдеевки зимой 2024 года эта группировка оккупантов не имела операционных пауз. Очевидно, что она сейчас истощена.

Любимый способ России вести войны – заставить противника рыть окопы и тратить большие ресурсы на села. Потом они выигрывают из-за численного превосходства. Разумно не давать противнику воевать так, как он захочет. Поэтому я считаю операцию ВСУ в Курске целесообразной из-за оперативного эффекта, который она достигает,

– отметил Баррос.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 623 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 8632 вражеских танков, 16 878 боевых бронированных машин, 17 774 артиллерийских систем, 1178 РСЗО и тому подобное.