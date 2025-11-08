Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом отметил, операция в Покровском является политической авантюрой со стороны России. Он объяснил, почему ситуация по Покровску нужна россиянам в информационной войне.

Что ждет россиян возле Покровска?

Свитан отметил, что Покровская операция является авантюрой, потому что у россиян там недостаточное количество войск для ширины охвата Покровско-Мирноградской агломерации. Ее как раз не хватает, чтобы достичь Доброполья. Именно украинские силы не позволили врагу развернуть там на севере.

Сейчас россияне возле Покровска бросают большое количество войск, сжигая преимущественно резервы. Однако, по его мнению, задача, которую ставят там они невозможно выполнить с точки зрения военной науки.

Для Владимира Путина сейчас есть задача как-то выйти из ситуации, в которую попали оккупанты, начав наступательные операции. Если они их не закончат, украинские силы их размотают, особенно северную "клешню", – в течение зимы,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Если удастся ВСУ удержать фланги российского южного и северного вклинения на Покровск, то враг, как заметил он, потеряет большое количество личного состава и не сможет окружить город и контролировать его, уже не говоря о захвате всей Донецкой области.

Для чего россиянам ИПСО по Покровску?

"Последние несколько недель россияне проводят ИПСО по Покровску, используя первых лиц России. Они рассказывают, что якобы российская армия уже окружила Покровск и Купянск. До сих пор там гибнут россияне в большом количестве, и все прекрасно понимают, что окружения нет", – подчеркнул военный эксперт.

Россияне используют ИПСО, чтобы снизить боевой дух украинских частей, которые находятся в "кармане" и в Купянске, и в Мирнограде, и в Покровске. А также, чтобы надавить через родственников на военных, которые, по словам Свитана, несут боевую службу на этих участках фронта. Поэтому на ИПСО не нужно обращать внимания.

"В то же время методы нейтрализации врага возле Покровска и Купянска существуют. Нужно отдать должное тактическому мастерству Александра Сырского, главнокомандующего ВСУ, как он разрулил ситуацию в Купянске. Туда направлены дополнительные силы и средства, продолжается работа по деблокированию определенных переправ", – отметил Роман Свитан.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил 7 ноября, что украинским силам удалось отодвинуть войско россиян более чем на километр от Купянска. В то же время по данным военных с места, операций еще продолжается.

Похожая ситуация, по словам военного эксперта, складывается в Покровске, где Силы обороны рассекают и отсекают северную "клешню". Если эта операция будет успешно осуществлена, то россияне понесут существенные потери в небольших "котлах", как это сейчас происходит у Доброполья.

